الشرطة الفرنسية تعتقل 200 شخص لمواجهة حركة "لنغلق كل شيء"

شفق نيوز- باريس

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، يوم الأربعاء، عن اعتقال نحو 200 شخص في جميع أنحاء البلاد ضمن حملة لمواجهة حركة شعبية اُطلق عليها اسم "لنغلق كل شيء".

وقال وزير الداخلية برونو روتايو، خلال مؤتمر صحفي، إن 200 شخص تم توقيفهم خلال "عمليات فك الحواجز" المرتبطة بتحرك "لنغلق كل شيء".

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن هذه المستجدات تأتي وسط أزمة سياسية حادة، حيث أعلنت السلطات الأمنية الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة، حيث أعلنت وزارة الداخلية أن نحو 80 ألف من عناصر الشرطة والأمن سينشرون الأربعاء في أنحاء البلاد التي ستشهد تنظيم مئات الفعاليات والاحتجاجات.

وأفادت شرطة باريس بأنه تم توقيف 132 شخصاً في منطقة باريس الكبرى، فيما اتهم الوزير المستقيل ورئيس حزب الجمهوريين مرة أخرى "التيار اليساري المتطرف" بمحاولة "الاستيلاء على هذه التعبئة" التي انطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عيّن أمس الثلاثاء، وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو رئيساً للوزراء خلفاً لفرانسوا بايرو المستقيل بعد حجب البرلمان الثقة عن حكومته.

وجاء في بيان صادر عن الإليزيه: "عيّن رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، سيباستيان ليكورنو رئيسا للوزراء، وكلفه بالتشاور مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان بهدف إقرار موازنة الدولة وبناء الاتفاقيات الأساسية لقرارات الأشهر المقبلة".

وأضاف: "وبعد هذه المناقشات، سيكون من مسؤولية رئيس الوزراء الجديد اقتراح حكومة على رئيس الجمهورية".

وفي وقت سابق يوم أمس الثلاثاء، قدم فرانسوا بايرو استقالة حكومته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بعد حجب البرلمان الثقة عنها الاثنين الماضي بأغلبية 376 صوتاً.