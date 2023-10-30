الشرطة الفرنسية تخلي مدارس يهودية وتعلق: نمرّ بفترة صعبة

شفق نيوز/ أخلت السلطات الفرنسية، يوم الاثنين، عدداً من المدارس اليهودية في العاصمة باريس وضواحيها بعد تلقي تهديدات بوجود قنابل فيها.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر في منظمة الجالية اليهودية، قولها "كان هناك تهديد بوجود قنبلة في العديد من المدارس اليهودية، وتم إخلاء بعض هذه المدارس وفي مدارس أخرى طُلب من الآباء اصطحاب أطفالهم إلى المنزل".

وبحسب المصادر فإن التهديد المجهول كان "بتفجير قنابل في 20 مدرسة يهودية مختلفة في منطقة باريس".

وأكد المصدر أن الشرطة والقوات الأمنية تبحث عن عبوات ناسفة في هذه المدارس، إلا أنها لم تجد حتى الآن أي دليل على وجود شيء، مضيفا "وعلى الرغم من أن الجميع بخير، إلا أن هذا الحدث تسبب في حالة من الذعر بين الآباء. إننا نمر بفترة صعبة، والوضع في إسرائيل له تأثيره علينا أيضا".