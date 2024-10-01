الشرطة السويدية تطوق السفارة الإسرائيلية عقب إطلاق نار

شفق نيوز/ قامت الشرطة السويدية، مساء اليوم الثلاثاء، بتطويق مبنى السفارة الإسرائيلية في العاصمة ستوكهولم بعد سماع إطلاق نار بالقرب من السفارة.

وذكرت وسائل إعلام غربية أن الشرطة السويدية قامت بتطويق المنطقة المحيطة بالسفارة ونشرت دوريات مصحوبة بالكلاب.

وأشارت صحيفة "إكسبريسن" إلى حصول إطلاق نار قرب السفارة، وعن العثور على طلقة فارغة على الأقل.

وقالت نادية نورتون من الشرطة "لا أستطيع الخوض في أي تفاصيل في هذا الوقت"، كما لا تريد الخوض في تصنيف الجريمة في هذا الوقت، بحسب الصحيفة.

يذكر أنه تم رفع إجراءات الأمن في السفارة الإسرائيلية عدة مرات خلال العام الحالي، بما في ذلك بعد إطلاق نار مشتبه به في مكان قريب من مقر السفارة وأيضاً عقب العثور على جسم خطير.

بالإضافة إلى ذلك، تمكنت من الشرطة قبل فترة وفي مناسبتين من إيقاف سيارتيّ أجرة تحملان مراهقين مسلحين كانوا في طريقهم إلى السفارة الإسرائيلية.