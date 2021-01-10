الشرطة الروسية تغادر ريف ديرك شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ عادت قوات الشرطة الروسية يوم الأحد، إلى قواعدها في مدينة القامشلي بعد تمركزها في ريف منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن سبع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين عادت إلى قواعدها في مدينة القامشلي بعد تمركزها في قرية عين ديوار بريف ديرك الشمالي.

وبحسب الأهالي فأن الدورية كانت قد تمركزت قرب الجسر الروماني الأثري في قرية عين ديوار على ضفاف نهر دجلة بين سوريا وتركيا منذ أمس السبت.

ويأتي تسيير الدوريات الروسية في شمال شرق سوريا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق ٣٠كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.