سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

الشرطة الروسية تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-02T13:29:43+0000
الشرطة الروسية تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية، اليوم الأربعاء، في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من مدينة القامشلي وصولا لقرية عين ديوار شمال ديرك حيث توقفت عند الحدود السورية التركية، ثم عاودت أدراجها إلى نقطة انطلاقها الأولى".

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق ٣٠ كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

related

"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

Date: 2020-02-28 14:16:12
"الناتو" يدخل على خط التوتر غير المسبوق في إدلب

روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

Date: 2019-10-23 08:04:00
روسيا: مئات الدواعش فروا من شمال شرق سوريا منذ بدء العملية التركية

روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

Date: 2019-10-27 07:19:23
روسيا ترسل تعزيزات عسكرية إلى سوريا

اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

Date: 2020-03-05 22:17:54
اتفاق روسي - تركي جديد بشأن إدلب هذه تفاصيله

الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

Date: 2019-11-07 14:53:16
الاستخبارات الروسية تكشف عن انتقال نشاطات داعش الى دولة جديدة

روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

Date: 2020-03-01 22:31:13
روسيا تحذر أنقرة: لن نضمن سلامة الطائرات التركية فوق سوريا

رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

Date: 2020-09-04 20:13:08
رسالة أمريكية لروسيا بعد إصابة عدد من جنودها في سوريا

واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية

Date: 2019-09-30 21:57:01
واشنطن تطالب بإطلاق سراح 128 ألف معتقل من السجون السورية