الشرطة الروسية تسيّر دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية، اليوم الأربعاء، في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن "أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من مدينة القامشلي وصولا لقرية عين ديوار شمال ديرك حيث توقفت عند الحدود السورية التركية، ثم عاودت أدراجها إلى نقطة انطلاقها الأولى".

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذاً للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق ٣٠ كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.