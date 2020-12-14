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الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-14T13:05:02+0000
الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية في شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ سيرت الشرطة الروسية دورية عسكرية يوم الأثنين، في منطقة ديرك (المالكية) بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال شهود عيان لوكالة شفق نيوز، إن أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من بلدة كركي لكي (معبدة) عبرت قرى بريف ديرك الغربي.

وسبق أن سيرت القوات الروسية دورية عسكرية في ريف ديرك السبت المنصرم. 

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرق روسيا تنفيذا للاتفاق الروسي التركي بتاريخ ٢٢ تشرين الأول عام ٢٠١٩.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بعمق ٣٠كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

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