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الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

Category: عربي ودولي

Date: 2020-12-12T10:35:20+0000
الشرطة الروسية تسير دورية عسكرية شمال شرقي سوريا

شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بمحافظة الحسكة السورية، يوم السبت، بأن الشرطة الروسية بدأت بتسيير دورية عسكرية في منطقة ديرك (المالكية) شمال شرقي سوريا.

وقال شهود العيان لوكالة شفق نيوز، إن أربع مدرعات برفقة حوامتين روسيتين قدمت من بلدة كركي لكي (معبدة) عبرت قرى بريف ديرك الغربي.

ويأتي تسير الدوريات الروسية في شمال شرقي سوريا تنفيذاً للإتفاق الروسي التركي بتاريخ 22 تشرين الأول 2019.

وينص الاتفاق على انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بعمق 30 كم من الحدود السورية التركية وتسيير دوريات مشتركة هناك، مقابل وقف تركيا للعملية العسكرية التي أطلقتها ضد الأخيرة الأربعاء 9 تشرين الأول 2019، حيث سيطرت خلالها على مدينتي تل أبيض ورأس العين إضافة إلى عشرات القرى في محافظتي الحسكة والرقة.

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