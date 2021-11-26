الشرطة التونسية تحبط هجوما على وزارة الداخلية

شفق نيوز/ قال شهود ووسائل إعلام تونسية إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة، عقب إحباط هجوم على مبنى الوزارة.

وقالت اذاعة موزاييك إن شابا شاهرا أسلحة بيضاء حاول اقتحام وزارة الداخلية لكن قوات الشرطة أطلقت الرصاص على رجله وتمت السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى، فيما رفض المتحدث باسم وزارة الداخلية إعطاء أي تفاصيل لوكالة "رويترز".

وأضافت أن "قوات الأمن حجزت ساطوراً وسكيناً من الحجم الكبير بحوزة الشخص الذي حاول تنفيذ الهجوم"، لافتة إلى أن "شارع الحبيب بورقيبة يشهد تواجدا أمنيا مكثفا عقب العملية".

وتابعت الإذاعة التونسية أن "الشاب الذي حاول تنفيذ الهجوم، هو طالب من مواليد 1990 ومُدرج بسجلات وزارة الداخلية لشبهة انتمائه لعناصر متطرفة وإرهابية".