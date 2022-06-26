سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الشرطة التركية تعتقل عشرات المثليين في اسطنبول

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-26T16:14:37+0000
الشرطة التركية تعتقل عشرات المثليين في اسطنبول

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة التركية عشرات الأشخاص خلال مسيرة للمثليين في إسطنبول، يوم الأحد، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، وفق فريق الوكالة.

وحتى قبل بدء المسيرة، داهمت شرطة مكافحة الشغب عدة حانات في حي جيهانغير بجوار ساحة تقسيم الشهيرة واعتقلت "عشوائيا" أشخاصاً بينهم صحفيون، بحسب فرانس برس.

وحظر محافظ المدينة المسيرة، لكن مئات المتظاهرين بدأوا بالتجمّع في الشوارع المجاورة لساحة تقسيم المغلقة تمامًا أمام الجمهور، رافعين أعلاما بألوان قوس قزح.

وبعد مسيرة كبيرة في العام 2014 شارك فيها أكثر من 100 ألف شخص في إسطنبول، تحظر السلطات التركية المسيرة كل عام منذ سنوات عدة، لأسباب تقول إنها أمنية.

related

العثور على البريطاني لو ميسورييه مؤسس "الخوذ البيضاء" ميتا في اسطنبول

Date: 2019-11-11 14:47:49
العثور على البريطاني لو ميسورييه مؤسس "الخوذ البيضاء" ميتا في اسطنبول

عودة الرحلات في مطار إسطنبول إلى طبيعتها تدريجيا

Date: 2022-01-26 08:57:48
عودة الرحلات في مطار إسطنبول إلى طبيعتها تدريجيا

"عزل جماعي" قبل إعادة انتخابات إسطنبول

Date: 2019-06-07 09:47:15
"عزل جماعي" قبل إعادة انتخابات إسطنبول

أردوغان يهاجم الغرب ويتحدث عن بغداد و"منارات" الإسلام

Date: 2019-12-23 21:23:09
أردوغان يهاجم الغرب ويتحدث عن بغداد و"منارات" الإسلام

تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

Date: 2022-03-29 12:09:58
تفاؤل روسي أوكراني بعد انتهاء جولة المفاوضات الأولى في إسطنبول

تفوق مرشح المعارضة بانتخابات اسطنبول على مرشح أردوغان في استطلاعات للرأي

Date: 2019-06-18 10:48:58
تفوق مرشح المعارضة بانتخابات اسطنبول على مرشح أردوغان في استطلاعات للرأي

اعتقال 27 شخصا من داعش خططوا لمهاجمة 15 منطقة في تركيا

Date: 2020-07-19 13:38:37
اعتقال 27 شخصا من داعش خططوا لمهاجمة 15 منطقة في تركيا

2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد

Date: 2022-06-18 05:17:31
2000 إسرائيلي يختبئون بفنادق إسطنبول بعد تحذير جديد