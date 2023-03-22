الشرطة البريطانية تحقق في إشعال النار برجل بعد خروجه من مسجد

شفق نيوز/ أعلنت السلطات البريطانية المختصة أنها فتحت تحقيقا رسميا لمعرفة فيما إذا كانت هناك شبهة إرهابية وراء إقدام شاب على إحراق رجل مسلم كان في طريقه في منزله بعد أدى الصلاة في أحد مساجد مدينة برمنغهام.

وأوضحت صحيفة "إندبندنت" أن الضحية قد أصيب بحروق في وجهه عندما اشتعلت النيران في سترته في شارع شينستون بحي إدجباستون عند حوالي الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين.

وقالت شرطة مقاطعة ويست ميدلاندز إنها قد ألقت القبض على المشتبه به يوم أمس الثلاثاء، وهو شاب من أصول أفريقية.

وأوضحت الشرطة أن ذلك الشاب كان قد خاض نقاشا مع الضحية لفترة قصيرة قبل ان يلقي عليه مادة مشتعلة مجهولة ويضرم النار فيه.

وأكدت الشرطة أن المصاب في حالة مستقرة رغم خطورة الحروق.

وتبحث الأجهزة الأمنية فيما إذا كان الحادث الذي وقع في برمنغهام مرتبطا بهجوم مماثل حدث في غرب لندن، حيث كانت النيران قد أضرمت في عجوز يبلغ من العمر 82 عامًا خارج أحد المساجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إن الحادث الذي وقع في برمنغهام "مسألة مثيرة للقلق".

وفي سياق ذي صلة، اعتبر كل من رئيس مجلس مدينة برمنغهام، إيان وارد، وعضو مجلس الوزراء للعدالة الاجتماعية وسلامة المجتمع والمساواة، جون كوتون، ومستشاري المجلس شارون طومسون وماركوس برناسكوني أن ما حدث كان: "هجومًا مروعًا، وتعاطفنا مع الضحية وعائلته في مثل هذا الوقت العصيب".

وأضافوا في بيان مشترك: "نحث المجتمع على العمل مع الشرطة وتجنب أي تكهنات في هذه المرحلة، ونود أيضًا أن نشكرهم على استعدادهم لتبادل المعلومات بشأن هذا الحادث".