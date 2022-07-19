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الشرطة الامريكية تعتقل أعضاء كونغرس بينهم النائبة إلهان عمر.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-07-19T19:22:36+0000
الشرطة الامريكية تعتقل أعضاء كونغرس بينهم النائبة إلهان عمر.. فيديو

شفق نيوز/ أوقفت شرطة الكابيتول الأمريكي عددا من أعضاء الكونغرس بمن فيهم النائبة الديمقراطية "المسلمة" إلهان عمر، و"ألما آدامز"، خلال احتجاج داعم لحق الإجهاض نظم خارج مبنى المحكمة العليا.

وأكد موظفو آدامز اعتقالها في تغريدة من حسابها الرسمي على "تويتر"، كما أكد مكتب عمر اعتقالها.

وكتبت شرطة الكابيتول في تغريدة على تويتر "من المخالف للقانون منع حركة المرور، لذا فإن الضباط سيوجهون تحذيرات قبل أن يبدأوا في القيام بالاعتقالات".

وأعلنت في وقت لاحق أن "بعض المتظاهرين يرفضون الخروج من الشارع، لذلك بدأنا في إجراء اعتقالات"، دون أن تكشف عن هوية المعتقلين.

 

 

 

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