الشرطة الاسترالية تحل لغز جثتي الشقيقتين السعوديتين "اسراء وآمال" بعد عام من العثور عليهما

شفق نيوز/ قالت الشرطة الأسترالية، يوم السبت، إن التحقيقات توصلت إلى أن الشقيقتين السعوديتين اللتين عُثر على جثتيهما في شقة في سيدني قبل نحو عام، انتحرتا ولم تقتلا وذلك بعد قيام أسرتهما بقطع الأموال عنهما، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن الفتاتين لم تخرجا من شقتهما منذ أواخر فبراير العام الماضي، بعد فترة وجيزة من عدم تلقيهما الأموال من أسرتهما، وحتى أوائل أبريل حيث يعتقد أنهما فارقتا الحياة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تكشف عن هويته القول: "كان هناك تدفق للأموال القادمة إليهما من عائلتهما لكنه توقف في فبراير".

وأضاف أنه "لغاية الآن لم يتم التأكد من سبب هذا التوقف، لكن يبدو أن نوعا من الخلافات نشب بين الفتاتين وأسرتهما، وبعدها قطعتا اتصالاتهما مع الجميع".

المصدر أكد أن التحقيقات توصلت إلى أن "الفتاتين اتفقتا على ما يبدو على الانتحار من خلال تناول حبة دواء أو شيء من هذا القبيل".

وتابع "كان لديهما ما يكفي لهما فقط، لأنه لم تكن هناك آثار لأي مواد كيميائية أو أي شيء آخر موجود في الشقة، ولا كذلك أي آثار لشخص غريب".

وأكدت الصحيفة أن الشرطة لا تبحث عن أي مشتبه بهم على صلة بالحادث.

وعثرت السلطات الأسترالية على الفتاتين السعوديتين إسراء السهلي (24 عاما) وشقيقتها آمال (23 عاما) جثتين هامدتين كل في سريرها في مطلع يونيو الماضي، دون آثار لعنف مورس عليهما أو اقتحام لشقتهما في كانتربري جنوب غرب سيدني.

وكانت الفتاتان قد فرتا من السعودية في عام 2017 وتقدمتا بطلب اللجوء في أستراليا. وكان لكل منهما طلب لجوء لم يبت فيه بعد لدى وزارة الشؤون الداخلية في أستراليا.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فقد تقدمت إحدى الشقيقتين بطلبها على أساس أنها مثلية، بينما أشارت الأخرى إلى كونها ملحدة.