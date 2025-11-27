الشارع الباكستاني يحتج: أين اختفى عمران خان؟

شفق نيوز- إسلام آباد

يشهد الشارع الباكستاني، حالة من الفوضى إثر غموض الوضع المرتبط برئيس الوزراء السابق عمران خان، الذي يقيم في أحد سجون البلاد.

حيث أعرب حزب عمران خان، يوم الخميس، عن قلقه بشأن حالته الصحية بعد أن مُنع من رؤية أسرته ومحاميه لأكثر من 3 أسابيع، وقدّم طلباً لزيارته.

وأصبحت حالة خان موضوعاً للنقاش على وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح وسم (#أين عمران) رائجاً على منصة "إكس" مع تداول أنباء وشائعات عن حالته الصحية، بينها أنه قُتل في سجنه، وزاد من حدة تلك الشائعات الصمت الذي أبدته الحكومة حيال ذلك.

ولم ترد وزارة الداخلية الباكستانية على طلب وسائل الإعلام للتعليق حول ذلك.

غير أن مسؤولاً في السجن أبلغ وسائل الإعلام أن "رئيس الوزراء السابق بصحة جيدة، ولا علم له بأي خطط لنقله إلى أي سجن آخر".

ويقضي خان عقوبة مدتها 14 سنة بتهمة الفساد، حيث سُجن منذ آب/أغسطس 2023، في واحدة من عشرات القضايا التي يقول إنها لُفقت ضده كي يتمكن الجيش من إبعاده عن السياسة، وهو ما ينفيه الجيش.

وصرّح المتحدث باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية ذو الفقار بخاري، الذي يتزعمه خان بأن رئيس الوزراء السابق لم يُسمح بزيارته منذ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، دون توضيح سبب لذلك.

ويُحرم خان من الزيارات والدعم الطبي رغم مكانته كرئيس سابق للوزراء، كما نقلت وسائل إعلام عن بخاري أن "حالة الرئيس خان الصحية هي سبب شعورنا بالقلق، نحن قلقون بشأن عزله بشكل غير قانوني".

وطالب المتحدث باسم الحزب، الحكومة بالسماح لعائلة خان بالوصول إليه على الفور.

وكان أفراد عائلة خان وأعضاء الحزب احتجوا خارج السجن في مدينة راولبندي مطالبين بلقائه، في حين أكد المتحدث باسم الحزب، أن وفداً من الحزب زار السجن لمقابلة خان اليوم الخميس، لكن السلطات رفضت الزيارة مرة أخرى.

وتسمح قواعد السجن لخان بلقاء أشخاص من خارج السجن مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، لكن سلطات السجن تستطيع منع هذه الزيارات.

وذكر الحزب أن هناك فترات طويلة امتدت لأسابيع لم يُسمح فيها لخان بلقاء أشخاص من خارج السجن.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن لاعب الكريكيت الدولي السابق، البالغ من العمر 73 عاماً، ربما يتم نقله إلى سجن شديد الحراسة لكي يكون اللقاء معه أكثر صعوبة.