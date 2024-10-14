الشاباك يعلن إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، يوم الإثنين، إحباط محاولة إيرانية لاغتيال مسؤولين إسرائيليين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الشاباك، "تم اعتقال إسرائيليين اثنين من رامات غان شمال تل أبيب بتهمة التخابر مع إيران".

وذكر موقع والا العبري، أن "جهاز الشاباك ووحدة لاهاف 433 التابعة للشرطة، أحبطا محاولة إيرانية لتنفيذ عمليات اغتيال ضد شخصيات إسرائيلية بارزة، حيث تم اعتقال زوجين من رمات غان على صلة بأجهزة المخابرات الإيرانية".