"الشاباك" يعلن اعتقال يهودي "ايراني" حاول التجسس على اسرائيل

شفق نيوز/ كشف جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك" يوم الجمعة، اعتقال يهودي مقيم في إيران، وله أقارب في إسرائيل، يشتبه في تعاونه مع قوات الأمن الإيرانية.

وذكر بيان الشاباك؛ أنه عند وصوله إلى مطار بن غوريون تم اعتقاله واستجوابه من قبل محققي الشاباك، واعترف بأنه وصل من أجل القيام بمهام، بما في ذلك جمع المعلومات والتصوير السري نيابة عن مسؤولي الأمن الإيرانيين.

كما تبين في تحقيقه أنه التقى بمسؤولين أمنيين إيرانيين، وتم إرشاده قبل وصوله إلى إسرائيل، وحصل على وسائل للقيام بمهامه بينها صندوق مناديل مخصص للتخلص من معدات الكاميرا والهواتف وأجهزة الشحن المحمولة والمال.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الوسائل نُقلت إليه لتنفيذ عمليات تجسس سرية على أهداف في إسرائيل.

وأضاف البيان أنه أثناء وصوله، طُلب منه جمع معلومات حول العناوين في إسرائيل التي كان من المفترض أن يتلقاها من العميل الإيراني بعد دخوله.

وعند الانتهاء من تحقيقه، مُنع من الدخول إلى إسرائيل وصعد على متن طائرة في طريق عودته إلى إيران.