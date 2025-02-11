السيسي يؤجل زيارته إلى أمريكا بسبب تصريحات ترامب

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الثلاثاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجل زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية حتى إشعار آخر، على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر مطلعة، أن القاهرة غاضبة من تصريحات إسرائيل وأمريكا وأرسلت رسالة واضحة لواشنطن، ورفضت ثلاثة مقترحات بشأن غزة وجميعها تتضمن التهجير وعدم العودة.

وأشارت المصادر إلى أن مصر أرسلت أكثر من رد على خطة ترامب بشأن غزة على مدار الأيام الماضية، وأن القاهرة لديها رد جاهز بشأن ملف غزة ولا تغيير فيها.

وأوضحت المصادر أن مصر طالبت واشنطن بتوضيحات عن تصريحات ترامب بشأن فرض عقوبات.

وكانت الخارجية المصرية أكدت في بيان، على ضرورة تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة أو تمييز في ظل المرحلة الحرجة والمفصلية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت الخارجية المصرية في بيان رسمي أن "السبيل الوحيد لمواجهة المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الإقليميين والدوليين الناتجة عن الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة وتداعياته هو تبني المجتمع الدولي لنهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة بدون تفرقة او تمييز".

وشددت الخارجية المصرية على ضرورة أن يراعي هذا النهج "حقوق الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق بحقوقه الأساسية، بما فيها حقه في العيش بسلام على أرضه وفي وطنه".

ودعت مصر المجتمع الدولي بمختلف مكوناته الدولية والإقليمية إلى التوحد وراء رؤية سياسية لتسوية القضية الفلسطينية وعلى أن تتأسس هذه الرؤية على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي تعرض ومازال يتعرض له الشعب الفلسطيني، واستعادة هذا الشعب الكريم لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

وشددت مصر تمسكها بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق بما فيها حق تقرير المصير والبقاء على الأرض والاستقلال كما تتمسك بحق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك وطنهم، وبما يتسق مع القيم الإنسانية، ومع مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقية جنيف الرابعة.