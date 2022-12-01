السيسي يوجه بعزل نائب رئيس مجلس الدولة

شفق نيوز / قرر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، عزل المستشار محمود مصطفى سيد عبد الرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة.

جاء ذلك، في قرار رقم 581 لسنة 2022 لرئيس الجمهورية المصرية، والذي نص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى التأديبية المطر رقم 11 لسنة 68 ق تأديب بجلسة 26 أكتوبر لسنة 2022 وبناء على ما عرضه وزير العدل، يُعزل المستشار محمود مصطفى سيد عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الدولة، وعلى وزير العدل تنفيذه".

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار رئيس الجمهورية، بتعيين اللواء عمرو عادل علي حسني، القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارا من 30 أغسطس 2022.