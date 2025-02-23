السيسي يدعو الشرع لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة

السيسي يدعو الشرع لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة
شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، تلقي الرئيس أحمد الشرع، دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة الشهر المقبل.
وذكرت الرئاسة في بيان، أن "رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار/ مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة".
وكانت الخارجية المصرية، أعلنت الثلاثاء الماضي، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 آذار/ مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.