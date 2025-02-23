السيسي يدعو الشرع لحضور القمة العربية الطارئة في القاهرة

شفق نيوز/ أعلنت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، تلقي الرئيس أحمد الشرع، دعوة رسمية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في القمة العربية الطارئة التي ستعقد في القاهرة الشهر المقبل.

وذكرت الرئاسة في بيان، أن "رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبد الفتاح السيسي للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من آذار/ مارس من عام 2025 في مدينة القاهرة".

وكانت الخارجية المصرية، أعلنت الثلاثاء الماضي، إرجاء القمة العربية الطارئة بشأن غزة التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، إلى 4 آذار/ مارس، معللة ذلك باستكمال "التحضير الموضوعي" لها.