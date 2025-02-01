السيسي وترامب يبحثان تدشين "عملية سلام دائمة" في المنطقة

شفق نيوز/ بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، فضلا عن تدشين عملية سلام دائمة في المنطقة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، إلى أن السيسي، هنّأ خلال اتصال هاتفي، ترامب مجددًا بمناسبة توليه السلطة رئيسًا للولايات المتحدة لفترة ثانية، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لدى الشعب الأمريكي واعترافًا بقدراته.

وأضاف الشناوي، أن "السيسي وجه دعوة لترامب لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة، لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتباحث حول القضايا والأزمات المعقدة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "الاتصال شهد حواراً ايجابياً بين الرئيسين، بما في ذلك حول أهمية الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولى والثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية قطرية وأمريكية، وضرورة تكثيف إيصال المساعدات لسكان غزة".

وفي هذا الإطار، أكد السيسي، على أهمية "التوصل إلى سلام دائم في المنطقة"، مشيراً إلى أن "المجتمع الدولي يعول على قدرة ترامب على التوصل إلى اتفاق سلام دائم وتاريخي ينهي حالة الصراع القائمة بالمنطقة منذ عقود، خاصة مع انحياز ترامب إلى السلام، وهو الأمر الذي أكد عليه في خطاب تنصيبه بكونه رجل السلام، وشدد السيسي على ضرورة تدشين عملية سلام تفضي إلى حل دائم في المنطقة".