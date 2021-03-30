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السيسي: مياه مصر خط أحمر والمساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-30T14:23:51+0000
السيسي: مياه مصر خط أحمر والمساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها

 

شفق نيوز/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء، أن مياه مصر خط أحمر وأي مساس بها سيؤثر على استقرار المنطقة كلها.

وقال السيسي خلال تواجده في قناة السويس في معرض حديثه عن الزراعة بمصر إن "مصر لا تأخد مياه أحد"، موضحا أنه "تتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلا من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث".

وتابع الرئيس المصري، أن "العمل العدائي قبيح ومعركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية".

وأضاف ، أن "لا أحد يستطيع أن يأخذ نقطة مياه واحد من مصر"، مشيرا إلى أن طبلاده لا تهدد أحدا على الإطلاق، ولن يتم المساس بالمياه في مصر".

وذكر السيسي، أن "بلاده ملتزمة بالحوار، ولا أحد يتخيل أنه بعيد عن قدرة مصر، والمساس بالمياه خط أحمر وسيعرض المنطقة لحالة من عدم الاستقرار".

وأوضح أن "خلال أسابيع سيكون هناك تحرك إضافي في مفاوضات سد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول أزمة سد النهضة".

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