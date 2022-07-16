السيسي: لا مكان للمليشيات في المنطقة ويجب تسوية القضية الفلسطينية

شفق نيوز/ أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، ضرورة التوصل لتسوية "عادلة وشاملة" للقضية الفلسطينية على أساس "حل الدولتين"، فيما شدد أن لا مكان لمفهوم "المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح" في المنطقة.

وقال السيسي، في كلمته الافتتاحية في قمة جدة، إن "الأزمات العالمية والإقليمية زادت حدتها وألقت بظلالها على البشرية بأكملها، ويجب على دول المنطقة أن يكون لها إسهام ملموس لمواجهة التحديات المعاصرة".

وأضاف: "حان الوقت لكي تتضافر جهودنا المشتركة لوضع حد للصراعات والحروب الأهلية في منطقتنا، فالعالم يتسع للجميع ولسلام الأقوياء القائم على الحق والعدل والتوازن".

وشدد الرئيس المصري، على ضرورة "الانطلاق نحو المستقبل يتوقف على كيفية التعامل مع أزمات المنطقة الممتدة"، داعياً إلى "التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".

وتابع: "لا بد من تكثيف جهودنا المشتركة لحل نهائي لعملية السلام لا رجعة عنه، فالأمن القومي العربي لا يتجزأ"، لافتاً إلى أن "مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها هي من يجب أن يحكم العلاقات العربية-العربية".

وجدد السيسي، التزام بلاده بـ "مكافحة الإرهاب والتطرف بأشكاله كافة، ولا مكان لمفهوم المليشيات والمرتزقة وعصابات السلاح في المنطقة"، متعهداً في الوقت نفسه بـ"حماية أمن ومصالح المنطقة بالوسائل كافة".