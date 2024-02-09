السيسي رئيساً للمكسيك.. بايدن يواصل سلسلة زلات اللسان

شفق نيوز/ يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سلسلة زلات اللسان التي تكررت بشكل لافت في الآونة الأخيرة، فبعد حديثه مع "الرؤساء الأموات"، يعود مجدداً ليجعل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً للمكسيك.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقاطع فيديو من كلمة لبايدن، يتحدث فيها عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأوضاع في غزة، وخلال الكلمة زل لسانه قائلاً: "الرئيس المكسيكي عبد الفتاح السيسي" بدلا من الرئيس المصري، بحسب وكالة "فرانس برس".

واللطيف في الأمر أن زلة بايدن الجديدة جاءت خلال مؤتمر صحفي أراد أن يثبت خلاله أنه لا يعاني من مشاكل في الذاكرة، بعد صدور تقرير أعدّه مدّعٍ خاص ووصف فيه سيّد البيت الأبيض بأنّه "رجل مسنّ ذاكرته ضعيفة".

وقال الرئيس الثمانيني أمام الصحفيين في البيت الأبيض "حسنًا، أنا رجل مسنّ وأعرف ما أفعله. لا أعاني مشاكل في الذاكرة"، مندداً بشدّة بما أورده المحقّق في تقريره من أنّه نسي تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.