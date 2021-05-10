السيستاني يعزي بهجوم استهدف "طالبات شيعيات" في أفغانستان ويحذر من "خطة شريرة"

شفق نيوز/ عزا مكتب المرجع الشيعي اﻷعلی علي السيستاني في النجف، يوم الاثنين، بالهجوم الذي استهدف مدرسة "سيد الشهداء" الثانوية في العاصمة الافغانية كابول وراح ضحيته أكثر من 300 طالبة بين قتيلة وجريحة.

وجاء في بيان المكتب واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "الجريمة المروعة التي راح ضحيتها عدد كبير من طالبات مدرسة سيد الشهداء في كابول في نهار شهر رمضان المبارك وأسفرت عن استشهاد العشرات منهن وجرح أضعاف ذلك، تدمي قلب كل إنسان حر وذي ضمير حي وتملأه حزناً وأسى".

واضاف ، "على الرغم مما عاناه المدنيون العزل في أفغانستان من هجمات وحشية من قبل الجماعات المتطرفة على مر السنوات الماضية، إلا أن هذه الجريمة استثنائية في نوعها وتعد أكثر إيلامًا من عدة جهات".

وتابع "في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه أفغانستان الحبيبة ونظرا إلى إمكانية اكتساب الجماعات المتشددة والمتطرفة المزيد من القوة خلال المدة القادمة فإن الوحدة الوطنية والتضامن بين جميع المجموعات العرقية والقوميات في هذا البلد باتت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، والمطلوب من الحكومة والقادة الوطنيين والزعماء الدينيين وکبار المجتمع الأفغاني، العمل للتوصل إلى طريقة لحماية المدنيين – ولا سيما الأقليات العرقية والدينية -أمام قمع وجرائم الجماعات الإرهابية واتخاذ ما يلزم من إجراءات مناسبة في هذا المجال".

ودعا السيستاني الدول الإسلامية والمجتمع الدَّوْليّ الى أن "تقوم بمسؤوليتها ولا تترك الشعب الأفغاني الأعزل وحيداً في هذه الظروف الصعبة، ولا تسمح بتنفيذ الخُطَّة الشريرة التي رسمها مضمرو الشر لمستقبل هذا البلد، والتي لو قدّر لها أن تنفذ فإنها ستؤدي إلى حصد أرواح المزيد من الأبرياء من طريق الهجمات الإجرامية التي تشنها الجماعات المتطرفة".