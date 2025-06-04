السويد.. أول محاكمة لقاتل الطيار الأردني الكساسبة "حرقاً"

شفق نيوز/ بدأت في العاصمة السويدية ستوكهولم، يوم الأربعاء، محاكمة "أسامة كريم" المدان في اعتداءات باريس وبروكسل في العامين 2015 و2016، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وإرهاب" لمشاركته في قتل الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرق حياً في سوريا في العام 2015.

وتقام المحاكمة في قاعة تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وقد وجهت إلى أسامة كريم وهو سويدي يبلغ من العمر الثانية والثلاثين تهم ارتكاب "جرائم حرب مشددة وجرائم إرهابية".

وجلس المتهم وهو يدير ظهره للحضور وبدا عليه الهدوء وقد أرخى لحيته وارتدى سترة زرقاء داكنة.

وهذه أول محاكمة لمشتبه فيه بقتل الطيار الأردني في عمل غاية في الوحشية أثار تنديدات عبر العالم في العام 2015 على ما أفادت النيابة العامة السويدية.

وأُسقطت الطائرة التابعة لسلاح الجو الأردني قرب الرقة في سوريا في كانون الأول/ ديسمبر 2014 وألقى تنظيم "داعش" القبض على الطيار.

وصورت عملية الإعدام ونشرت بعد ذلك في الثالث من شباط/ فبراير 2015 في مقطع مصور مدته 22 دقيقة مرفقة بنشيد ألِّف خصيصاً للمناسبة.

وتعذر تحديد تاريخ عملية القتل إلا ان التحقيق سمح بتحديد المكان الذي تمت فيه، ويعتقد أن "الدواعش" الآخرين الذين ظهروا في الفيديو قد قتلوا.

وأثار قتل الطيار الكساسبة الذي كان يشارك في ضربات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد مواقع تنظيم "داعش" في سوريا، صدمة في الأردن.

هذا، وقالت المدعية العامة رينا ديفغون مع بدء المحاكمة في ستوكهولم إن "أسامة كريّم بالتنسيق والاتفاق مع منفذين آخرين أعضاء في تنظيم "داعش"، قتلوا معاذ الكساسبة.

وأضافت رينا ديفغون: "في هذا الإطار حرس أسامة كريّم الذي ارتدى بزة وحمل السلاح، الضحية واقتاده إلى القفص المعدني حيث احتجز في ما بعد.. ومن ثم أضرم أحد المنفذين النار في معاذ الكساسبة الذي كان لا يملك أي وسيلة للدفاع عن نفسه أو طلب المساعدة".

وفي الأردن، قال والد الطيار صافي الكساسبة لوكالة "فرانس برس"، إنه "نأمل أن يلقى هذا المجرم أقسى جزاء بقدر وحجم الجريمة، هذا ما نتأمله من قانون محترم وعادل".

ندبة أطاحت بـ"كريّم"

تم التعرف على أسامة كريّم أولا من ندبة عند مستوى الحاجب ما سمح بفتح تحقيق على ما أوضحت المدعية العامة رينا ديفغون.

ومن بين الأدلة الأخرى رسائل عبر "فيسبوك" يسأل فيها المتهم قريباً له ما إذا شاهد مقطع فيديو جديداً "يحترق فيه رجل" حسبما جاء في التحقيق الأولي الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس".

وكتب كريّم في الرسالة "انا أظهر في الفيديو"، موضحا التوقيت الذي يركز المشهد على وجهه.

ويرد قريبه قائلاً "أجل لقد رأيت حاجبك".

وصرحت بيترا إكلوند محامية المتهم لوكالة "فرانس برس"، بأن موكلها أقر بوجوده في المكان لكنه يطعن برواية المدعين العامين.

وأوضحت أنه ينفي الوقائع كما تقدمها النيابة العامة ويؤكد انه لم يتصرف بالطريقة التي يتهم بها.

وانضم أسامة كريم وهو من مالمو في جنوب السويد إلى تنظيم "داعش" في سوريا عام 2014 قبل أن يعود إلى أوروبا في أيلول/ سبتمبر 2015، وأوقف في بلجيكا في نيسان/أبريل 2016.

وفي حزيران/ يونيو 2022، حكم عليه بالسجن 30 عاما في فرنسا بعد إدانته بتهمة التواطؤ في اعتداءات باريس وسان دوني في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 التي أوقعت 130 قتيلاً.

وفي السنة التالية حكم عليه بالسجن مدى الحياة في بلجيكا لمشاركته في هجمات 22 آذار/ مارس 2016 في مطار بروكسل الرئيسي ومحطة مترو ما أدى إلى مقتل 32 شخصاً.

ووافقت فرنسا في 12 آذار/ مارس الماضي على تسليمه مدة تسعة أشهر للسويد بانتظار انتهاء التحقيق وصدور الحكم في قضية قتل الطيار الأردني، وسيرسل مجددا إلى فرنسا لقضاء عقوبته علماً أن المحاكمة ستتواصل حتى 26 حزيران/ يونيو 2025.