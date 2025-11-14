السويد.. قتلى ومصابون في اصطدام حافلة بمحطة للركاب

شفق نيوز- ستوكهولم

أعلنت الشرطة السويدية، يوم الجمعة، مصرع وإصابة عدة أشخاص إثر اصطدام حافلة بإحدى محطات انتظار الحافلات في وسط العاصمة ستوكهولم.

وقال متحدث باسم خدمات الإنقاذ في ستوكهولم إن الخسائر البشرية من هذا الحادث بلغت ستة أفراد دون أن يكشف عن عدد القتلى أو المصابين، مضيفاً ان الحافلة لم يكن على متنها أي ركاب عند وقوع الحادث.

وذكر متحدث باسم الشرطة "يجري التحقيق في الحادث على أنه قتل غير عمد. وجرى احتجاز سائق الحافلة ولكن هذا أمر روتيني في مثل هذه الحوادث" مؤكداً عدم توفر معلومات في الوقت الحالي عما إن كان الحادث هجوماً متعمداً.

هذا وأبلغت الشرطة، بأنها لن تكشف معلومات تتعلق بعدد القتلى أو المصابين أو نوعهم أو أعمارهم.

وتابعت أنها تعمل حالياً مع خدمات الإنقاذ وسيارات الإسعاف في موقع الحادث.

وأظهرت صورة على الموقع الإلكتروني لصحيفة "أفتونبليد" خدمات الطوارئ في الموقع وهي تحيط بحافلة زرقاء من طابقين والحطام متناثر حول المركبة.