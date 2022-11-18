سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السويد تؤكد أن خط أنابيب "نورد ستريم" تعرض لتخريب

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-18T10:12:40+0000
السويد تؤكد أن خط أنابيب "نورد ستريم" تعرض لتخريب

شفق نيوز/ أعلن المدعي العام المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم إجراؤه في السويد الجمعة أن التفجيرات التي ضربت خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" 1 و 2 في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر وتم بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا جرت في إطار تخريب.

وقال المدعي العام ماتس ليونغكفيست المسؤول عن التحقيق الأولي الذي تم فتحه في تسرب هائل للغاز من خط الأنابيب الذي يربط روسيا بألمانيا إن "التحليلات التي تم إجراؤها تظهر بقايا متفجرات على عدد من الأجسام الغريبة المكتشفة".

وأضاف أن "استمرار التحقيق الأولي سيسمح بمعرفة ما إذا كان يمكن ملاحقة أي شخص لارتكابه جريمة".

وفي نهاية ايلول/سبتمبر رصدت أربعة مواقع لتسرب للغاز على خطوط أنابيب الغاز، كلها في المياه الدولية. لكن اثنين منها يقعان في المنطقة الاقتصادية السويدية واثنان في منطقة الدنمارك.

وقال المحققون إن عمليات التفتيش الأولية تحت الماء عززت الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريبية لأن انفجارات سبقت التسرب.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر، أرسل كونسورسيوم نورد ستريم الذي تعد غازبروم الروسية المساهم الأكبر فيه، سفينة مدنية تحمل العلم الروسي لإجراء تفتيش في المنطقة السويدية.

وسمح لنورد ستريم في تشرين الثاني/نوفمبر بتفقد خطوط أنابيب الغاز في المنطقة الدنماركية حيث يجري تحقيق آخر.

AFP

related

حرب روسيا تكلف الاقتصاد العالمي ٣ تريليونات وأوروبا ستدفع ثمنا باهظا في الشتاء

Date: 2022-09-27 05:48:52
حرب روسيا تكلف الاقتصاد العالمي ٣ تريليونات وأوروبا ستدفع ثمنا باهظا في الشتاء

روسيا "تخنق" أوروبا بالغاز.. وتهددها بـ"ليالٍ قارسة"

Date: 2022-07-26 15:27:38
روسيا "تخنق" أوروبا بالغاز.. وتهددها بـ"ليالٍ قارسة"

روسيا تدرس زيادة "الضرائب" على أسعار النفط والغاز الموردة إلى الخارج

Date: 2022-09-20 07:16:14
روسيا تدرس زيادة "الضرائب" على أسعار النفط والغاز الموردة إلى الخارج

مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا

Date: 2022-02-25 15:52:15
مجلس أوروبا يعلق عضوية روسيا بعد غزوها أوكرانيا

روسيا تستهدف كييف مجدداً وانقطاع الماء والكهرباء عن بعض المناطق

Date: 2022-10-31 09:40:56
روسيا تستهدف كييف مجدداً وانقطاع الماء والكهرباء عن بعض المناطق

اول تعليق من خامنئي حول الحرب الروسية- الاوكرانية

Date: 2022-03-01 09:39:11
اول تعليق من خامنئي حول الحرب الروسية- الاوكرانية

روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع

Date: 2022-03-15 15:37:17
روسيا تفرض عقوبات على الرئيس الامريكي ووزيري الخارجية والدفاع

دولة أفريقية تسعف القارة الأوروبية بالغاز لأول مرة في تاريخها

Date: 2022-11-13 16:42:16
دولة أفريقية تسعف القارة الأوروبية بالغاز لأول مرة في تاريخها