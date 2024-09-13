السويد تمنح المهاجرين 34 ألف دولار في حال العودة الى بلدانهم

شفق نيوز/ أعلنت حكومة السويد، أنها ستمنح المهاجرين الذين يختارون العودة إلى بلدانهم الأصلية 350 ألف كرونة سويدية (34 ألف دولار) ابتداء من عام 2026.

وأشار وزير الهجرة يوهان فورسيل خلال مؤتمر صحفي إلى أن هذا يمثل تغييرا كبيرا في سياسة الهجرة في البلاد.

وأبلغ لودفيج أسبلنغ من الديمقراطيين السويديين المراسلين أنه على الرغم من أن المنحة متاحة منذ عام 1984، إلا أنها غير معروفة على نطاق واسع، وأن عدد الأشخاص الذين يستخدمونها منخفض نسبيا. واقترح أسبلنغ أيضا أن زيادة الوعي بالمنحة وزيادة حجمها قد يؤدي إلى قبول المزيد من الأشخاص للعرض.

يأتي هذا الإعلان على الرغم من دراسة بتكليف من الحكومة الشهر الماضي نصحت بعدم زيادة كبيرة في مبلغ المنحة، وذكرت أن الفعالية المتوقعة لا تبرر التكاليف المحتملة.

وكان رئيس الوزراء أولف كريسترسون، الذي يقود حكومة ائتلافية أقلية مدعومة من الديمقراطيين السويديين، قد تعهد بمعالجة الهجرة والجريمة بعد صعوده إلى السلطة في عام 2022.

الجدير بالذكر أن الديمقراطيين السويديين ظهروا كثاني أكبر حزب في السويد، حيث حصلوا على 20.5 بالمئة من الأصوات في الانتخابات العامة.

ومنذ التسعينيات، كانت السويد وجهة لعدد كبير من المهاجرين، وخاصة من الدول المتضررة من الصراع مثل يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق، ومع ذلك، واجهت الدولة الاسكندنافية تحديات في دمج المهاجرين لعدة سنوات.