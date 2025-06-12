السويد تطالب بعقوبات ضد أعضاء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو

شفق نيوز/ أكدت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمير ستينير غارد، أن على الاتحاد الأوروبي أن يفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، بحسب ما نقلته نقلت صحيفة "بوليتيكو".

وقالت غارد لصحيفة "بوليتيكو" إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذو المملكة المتحدة وحلفاء غربيين آخرين بفرض عقوبات على أعضاء اليمين المتطرف في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا عن عقوبات ضد عضوين في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو.

ولم تطبق بروكسل حتى الآن العقوبات التي أعلنتها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا مؤخرا، والتي تستهدف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش متهمة كليهما بـ"التحريض على العنف المتطرف وانتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية".

لكن وزيرة الخارجية السويدية قالت بعد اجتماعها في بروكسل مع كايا كالاس، كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة الآن إلى تشديد موقفه لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت: "كنا نضغط أيضا من أجل فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين، لكننا الآن نتخذ الخطوة التالية للضغط أيضا من أجل فرض عقوبات على وزراء متطرفين، لأننا بحاجة إلى رؤية نتائج ملموسة على أرض الواقع".

ولتمرير عقوبات ضد وزراء الحكومة الإسرائيلية، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى دعم إجماعي من دوله الأعضاء السبعة والعشرين، ومن غير المرجح أن يحدث ذلك نظرا لمعارضة داعمين أقوياء لإسرائيل مثل هنغاريا، وفق الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن المزاج السياسي تجاه إسرائيل قد تغير في الأسابيع الأخيرة، حيث أيدت غالبية الدول بما في ذلك فرنسا وألمانيا دعوة قادتها هولندا الشهر الماضي لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشأن الوضع الإنساني الناجم عن أفعال إسرائيل في غزة.

وفي هذا الصدد قالت غارد: "يبدو المزاج تجاه إسرائيل، مختلفا كثيرا الآن عما كان عليه قبل أسبوعين فقط، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن العديد من الدول مثل السويد تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".

وبينما أقرت بأنه من غير المرجح أن يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بالإجماع بشأن العقوبات على المدى القريب، أضافت: "لقد شهدنا تحولا في العديد من العواصم، بما في ذلك ستوكهولم، وأود التأكيد على أننا أصدقاء حقيقيون للشعب الإسرائيلي، ولكن لا يزال من واجبنا الضغط على الحكومة الإسرائيلية الآن".