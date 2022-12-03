السويد تسلم تركيا قيادياً في العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، بأن السويد سلمت تركيا قيادياً في حزب العمال الكوردستاني يدعى "محمود طاط" وهو محكوم عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر لانتمائه إلى الحزب الذي تصنفه أنقرة "إرهابياً".

ونقلت "الأناضول"، عن مصادر أمنية، أن طاط توجه إلى السويد عام 2015 هربا من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

وحسب "الأناضول"، فإن طاط تقدم بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة أوقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وعقب استكمال الإجراءات بحقه، تم إرساله إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة مطار إسطنبول (مساء الجمعة)، حيث أوقفت الشرطة طاط، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.

يشار إلى أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، صرح ومطلع هذا الأسبوع، بأن المفاوضات مع فنلندا والسويد بشأن انضمامهما إلى الناتو مستمرة بشكل إيجابي، لكنهما ما زالتا بحاجة لتنفيذ مذكرة مكافحة الإرهاب.