السويد تحتجز سفينة ترفع علم سوريا يُشتبه بتبعيتها لـ"أسطول الظل" الروسي

شفق نيوز- ستوكهولم

أعلن خفر السواحل السويدي، يوم الأحد، احتجازه ناقلة في بحر البلطيق يُعتقد بأنها ضمن "أسطول الظل" الروسي، ضمن سلسلة إجراءات مماثلة نفذتها السلطات السويدية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وذكر خفر السواحل السويدي في بيان، أن أفراده صعدوا بالتعاون مع الشرطة إلى متن السفينة (جين ⁠هوي) التي ترفع علم سوريا في المياه الإقليمية السويدية جنوبي تريلبورج.

وأضاف، أن عناصره بدأوا تحقيقاً أولياً بشأن عدم صلاحية السفينة للإبحار.

وشهدت دولاً عدّة عمليات احتجاز لسفنها في بحار مختلفة، تزامناً مع العقوبات على روسيا وإيران، في ظل التوترات العالمية.

وأفاد إعلام إيراني، مساء اليوم الأحد، بأن طهران أوقفت سفينة بالقرب من مضيق هرمز، وذلك تزامناً مع إصدار بحرية الحرس الثوري تحذيرات للسفن المتواجدة قرب المضيق.