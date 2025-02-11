السويد تحاكم "لين إسحاق" بتهمة الإبادة الجماعية للإيزيديين

شفق نيوز/ أقدمت امرأة تنتمي إلى تنظيم "داعش" على ارتكاب جريمة مروعة بحق الإيزيديين، حيث تعاملت معهم كـ"عبيد وممتلكات"، وذلك عقب الإبادة الجماعية التي نفذها التنظيم ضد الطائفة عام 2014 في العراق.

وتعود القصة إلى عام 2015، حين احتجزت السويدية لين إسحاق (52 عاماً) 9 مواطنين عراقيين أيزيديين في منزلها، بين نساء وفتيات وأطفال.

وقالت محكمة سويدية، حكمت عليها اليوم الثلاثاء، بالسجن 12 عاماً، إن المُدانة بـ"الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" كانت تعامل المختطفات الإيزيديات باعتبارهن "سبايا" وتستعبد جميع المختطفين المحتجزين لديها.

وأضافت "قيّدت حركتهم وأجبرتهم على القيام بالأعمال المنزلية وصورّت بعضهم من أجل تسليمهم لآخرين".

وتقضي إسحاق حاليا عقوبة 6 سنوات سجن، منذ عام 2022، بتهمة تجنيد طفلها (12 عاماً) للقتال مع داعش.

وقالت المحكمة إن المواطنة السويدية "تستحق الحبس 16 عاما لكن بالنظر إلى الحُكم السابق صار 12 عاماً".

ونظرا إلى أنها شاركت في نقل الضحايا، فهي مسؤولة أيضاً عن جعل استمرار سجنهم واستعبادهم ممكناً، وفق بيان المحكمة.

وأكدت أن نظام الاستعباد الشامل كان أحد "العناصر الحاسمة" التي نفذها داعش في ارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب الجسيمة التي تعرض لها الإيزيديون.

واعتبرت المحكمة أن إسحاق انخرطت في التنظيم بنية تدمير مجموعة دينية، في إشارة للإيزيديين الذين يمثلون أقلية دينية في العراق وسوريا.

وانضم نحو 300 سويدي أو مقيم في السويد، ربعهم من النساء، إلى تنظيم داعش، معظمهم بين 2013 و2014، وفقاً لجهاز الاستخبارات السويدي (سابو).