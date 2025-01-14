السويد تتهم قوى أجنبية بتجنيد أطفال لشن هجمات داخل البلاد

شفق نيوز/ اتهمت السلطات السويدية، يوم الثلاثاء، قوى أجنبية لم تسمها بتجنيد مواطنيها ومنهم أطفال لتنفيذ أعمال عنف في البلاد.

وقالت مفوضة الشرطة الوطنية في السويد، بترا لوند، إن قوى أجنبية تستخدم تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنيد سويديين ومنهم أطفال لشن هجمات عنيفة على أهداف مثلما حدث مع السفارة الإسرائيلية العام الماضي.

ولم تحدد لوند ماهية هذه القوى الأجنبية، لكن جهاز الأمن في السويد قال العام الماضي إن الحكومة الإيرانية تستعين بشبكات إجرامية داخل السويد لتنفيذ أعمال عنف، وفقاً لوكالة "رويترز".

وذكرت لوند أن الهجمات التي استهدفت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم العام الماضي هي أمثلة على الهجمات المركبة، والتي تستخدم وسائل تقليدية وغير تقليدية لخلق حالة من عدم الاستقرار.

وأضافت أنه "خصم لا يرتدي زياً رسمياً، وهو تهديد لا نستطيع مواجهته من خلال أساليب الدفاع العسكرية التقليدية".

وعلى مدى العامين الماضيين، بدأت عصابات في السويد استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي بوصفها منصة لعرض خدمات تنفيذ عمليات قتل وجرائم عنيفة أخرى.