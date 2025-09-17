السويد تتحصن بمخزونات من الحبوب والأسمدة والبذور تحسباً للأزمات

شفق نيوز- ستوكهولم

أعلنت السويد، يوم الأربعاء، أنها ستبدأ تخزين احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية تحسبا لحدوث حرب أو أزمة وتخصيص 65 مليون دولار في ميزانية العام الجاري لهذا الغرض.

وقال وزير الزراعة السويدي، بيتر كولغرين، خلال مؤتمر صحفي بث عبر قناة الحكومة السويدية على "يوتيوب"، إنه "في استراتيجية الأمن الغذائي التي قدمناها في وقت سابق من هذا الربيع، أعلنا عن تخصيص 50 مليون كرونة سويدية لإنشاء احتياطيات في سلسلة الإمداد الغذائي، والآن نحن نمضي قدما ونخصص موارد إضافية لهذا العام المالي، بحيث سيتم تخصيص حوالي 600 مليون كرونة سويدية (ما يعادل 65 مليون دولار) في عام 2026".

وأوضح كولغرين، أن "الغذاء والماء الصالح للشرب يعدان عنصرين حيويين لبقاء السكان في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة".

وأشار إلى أن "الحكومة ستخصص 700 مليون كرونة سويدية (حوالي 76 مليون دولار) في عام 2027، و850 مليون كرونة (حوالي 92 مليون دولار) في عام 2028".

وأضاف الوزير، أن "السويد ستبدأ الآن فعليا في بناء احتياطيات من الحبوب والموارد الزراعية"، موضحا أن "هذه الموارد قد تشمل البذور، والأسمدة، ومبيدات الآفات، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى ضرورية في مراحل لاحقة من سلسلة الإنتاج الغذائي".

وأشار كولغرين إلى أن "المملكة ستسثمر ما مجموعه 6 مليارات كرونة سويدية (حوالي 650 مليون دولار) بين عامي 2026 و2028 لهذا الغرض، على أن يبدأ تنفيذ البرنامج الفعلي لإنشاء الاحتياطيات ابتداءً من العام المقبل".

وليست هذه المرة الأولى التي تتحضر فيها الدول الأوروبية لهكذا سيناريوهات، ففي آذار/مارس من العام الجاري أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تنوي دعوة سكان دول الاتحاد الأوروبي إلى إعداد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية والبطاريات لضمان البقاء المستقل لمدة 72 ساعة في حال وقوع أزمات.