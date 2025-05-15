السويد.. اعتقال مسؤول في حزب العمال الكوردستاني

شفق نيوز/ كشفت صحيفة "غافلي داغبلاديت" السويدية، يوم الخميس، عن اعتقال الشرطة السويدية، القيادي في "وحدات حماية الشعب / حزب العمال الكوردستاني"، شيار علي، بتاريخ 11 مايو/ أيار الجاري.

وذكرت الصحيفة السويدية، أن الاستخبارات داهمت منزل علي عقب القبض عليه، وصادرت حاسوبه وأجهزة تكنولوجية أخرى.

وقال مسؤولون في الاستخبارات السويدية للصحيفة، إنه لا يمكن الإدلاء بتصريحات حول هذا النوع من العمليات.

كما نشرت الصحيفة صورا لعلي وهو مقيد اليدين من الخلف، لافتة أنه لا تتوفر معلومات حول مكان احتجازه.

وكان علي قد مثل أمام المحكمة في 16 يناير/ كانون الثاني 2023، بالعاصمة ستوكهولم، بتهمة غسيل أموال بنحو 400 ألف يورو.