السودان.. وفيات "الكوليرا" بلغت 433 حالة والإصابات تقارب 14 ألفاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة السودانية، يوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن وباء "الكوليرا" إلى 14 ألف حالة، وذلك بالتزامن مع زيادة تفشي "الملاريا" خصوصا في العاصمة الخرطوم.

وبدأ تفشي وباء الكوليرا في السودان منذ 12 أغسطس/آب الماضي، بعد اجتياح سيول جارفة وأمطار غزيرة لمناطق واسعة وسط مخاوف من أن تصبح المياه الراكدة بيئة خصبة لتكاثر نواقل الأوبئة والأمراض.

وذكر مركز عمليات الطوارئ بوزارة الصحة في بيان إنه تم تسجيل 282 إصابة جديدة بالكوليرا منها 95 حالة في كسلا، و72 حالة في نهر النيل، و57 إصابة في القضارف، و19 حالة في البحر الأحمر، و11 إصابة في سنار.

وأضاف أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة مرتبطة بالكوليرا، منها 4 حالات في كسلا وحالة واحدة في كل من نهر النيل وسنار.

وأشار البيان إلى أن إجمالي عدد الإصابات التراكمي بالكوليرا في البلاد ارتفع إلى 13922 حالة، تشمل 433 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة بولاية نهر النيل شمالي السودان أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة بالكوليرا ليرتفع عدد الإصابات بالوباء إلى 3811 حالة تشمل 91 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المرضى في مراكز العزل 184 مريضا.

وفي السياق ذاته، كشفت الولاية الشمالية عن ارتفاع عدد حالات الكوليرا إلى 462 إصابة تتضمن 19 وفاة، حيث تركزت معظم الحالات في محلية الدبة.

ويوم الاثنين الماضي، قررت السلطات المحلية في الدبة تعطيل الدراسة وإغلاق الأسواق وأماكن بيع الأطعمة في محاولة للحد من تفشي الوباء على نطاق أوسع.