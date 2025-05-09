السودان.. مقتل 8 مدنيين بينهم أطفال بنيران "الدعم السريع"

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سودانية، يوم الجمعة، بمقتل ثمانية مدنيين بينهم ثلاثة أطفال جراء قصف ومداهمات لمنازل مدنيين، غربي مدينة أم درمان، من قبل قوات "الدعم السريع".

وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن غرب مدينة أم درمان تعرّض لقصف بطائرات مسيّرة لقوات "الدعم السريع" راح ضحيته ثلاثة أطفال.

وأوضح أن استمرار الانتهاكات في مناطق أقصى غرب أم درمان يأتي بالتزامن مع التقدم الكبير الذي يحرزه الجيش السوداني للسيطرة على آخر معاقل قوات "الدعم السريع" في المنطقة القريبة من الطريق القومي "أم درمان – بارا" الذي يؤدي إلى مدينة كردفان.

ونقل الموقع عن عضو في غرفة طوارئ "أمبدة"، أن خمسة مدنيين على الأقل قُتلوا إثر هجمات نفذتها قوات "الدعم السريع" على "الحارة 26 دار السلام"، حيث ارتكبت انتهاكات واسعة ضد المدنيين بالمدينة وكذلك في منطقة المويلح أقصى غرب أم درمان.

وتشهد هذه المناطق تواجداً لقوات "الدعم السريع"، في وقت تعاني من أزمة إنسانية معقدة بسبب صعوبات في الحصول على مياه الشرب النقية وندرة الغذاء، إضافة إلى اقتحامات المنازل من قبل المسلحين.

وفي السياق نفسه، نقلت صحيفة غربية عن مصادر أن طائرات مسيرات استهدفت مستودعات وقود تقع في مدينة كوستي جنوبي السودان، موضحة أن "ميليشيات الدعم السريع استهدفت بثلاث طائرات مسيرة، مخازن الوقود في كوستي، ما تسبب في اندلاع حرائق".

وأكدت المصادر - لم تذكرها الصحيفة - أن ضربات جديدة بطائرات مسيرات طالت قاعدة فلامينغو البحرية في بورتسودان.

وتظهر هذه التطورات تصاعدًا ملحوظا في حدة الصراع بين الطرفين، حيث يسعى كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لتعزيز مواقعه العسكرية وتحقيق مكاسب إستراتيجية، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويعرّض المدنيين لمخاطر متزايدة وسط استمرار الاشتباكات.

يذكر أن أم درمان تشهد، منذ أسابيع، مواجهات متقطعة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في إطار الصراع المستمر بين الطرفين للسيطرة على مواقع استراتيجية بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، وسط تحذيرات من تداعيات هذه المواجهات على الأوضاع الإنسانية والأمنية في البلاد.

واندلعت الحرب في السودان، في 15 نيسان/ أبريل 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.