السودان.. مقتل 54 شخصاً نصفهم نساء بغارة جوية في دارفور

شفق نيوز/ أعلنت منظمات إنسانية في السودان، يوم الثلاثاء، عن مقتل العشرات بغارة جوية استهدفت سوقاً محلية في المنطقة الغربية.

وقال المتحدث باسم "التنسيقية العامة"، وهي جماعة محلية تساعد النازحين في دارفور، آدم رجال، إن الغارة وقعت يوم أمس الاثنين في قرية تورا شمال الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، مبيناً أن أكثر من نصف القتلى من النساء.

ونفى المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله، استهداف المدنيين، عقب إلقاء المسؤولية عن القصف على عاتق الجيش.

وقال العميد نبيل عبد الله لوكالة "أسوشيتد برس" إن "هذه الادعاءات غير صحيحة ويتم إطلاقها كلما مارست قواتنا حقها الدستوري والقانوني في التعامل مع الأهداف المعادية".