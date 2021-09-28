السودان.. مقتل 5 ضباط مخابرات بمداهمة خلية لداعش

شفق نيوز/ أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان يوم الثلاثاء، مقتل 5 من عناصره أثناء مداهمة خلية تابعة لتنظيم داعش في العاصمة الخرطوم.

وقال الجهاز في بيان، إنه "احتسب خمسة شهداء من منسوبيه، ضابطين وثلاثة ضباط صف، وأصيب ضابط بجروح، خلال مداهمة خلية تتبع لداعش، حيث قامت المجموعة الإرهابية في جبرة مربع (14) بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة".

وأوضح البيان، أن العملية أسفرت عن "القبض على 11 من الخلية الإرهابية ومن جنسيات مختلفة"، مؤكدا أن "مجموعة مكونة من 4 إرهابيين أجانب لاذت بالفرار، وجاري مطاردتهم للقبض عليهم".