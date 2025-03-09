السودان.. مقتل وإصابة 30 مدنياً بقصف لقوات الدعم السريع استهدف مدينة إستراتيجية

شفق نيوز/ أفادت وكالة "فرانس برس"، يوم الأحد، بمقتل وإصابة 30 مدنياً في قصف لقوات الدعم السريع استهدف مدينة "الأبيض" الإستراتيجية في جنوب السودان، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعدما تمكن الجيش من فك حصار طويل عن المدينة الشهر الماضي.

ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في مستشفى "الأبيض" الرئيسي في المدينة، وشهود عيان إن "الأبيض" عاصمة ولاية شمال كردفان، تعرضت لهجوم من قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش السوداني منذ نيسان/ أبريل 2023.

وأورد شهود أن قوات الدعم السريع شنّت قصفاً مكثفاً اليوم الأحد، على مدينة "الأبيض"، لافتين الى سقوط قذيفة على حافلة للمواصلات الداخلية تقل ركاباً.

وأكد أحد سكان المدينة أن "القصف تكرر لليوم الثالث على التوالي من الاتجاه الشمالي والغربي".

وقال المصدر الطبي الذي تحدث لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن القصف أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 23 آخرين، جميعهم من المدنيين.

والشهر الماضي، كسر الجيش حصار قوات الدعم السريع للمدينة الواقعة عند مفترق طرق إستراتيجي يربط العاصمة الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد، بعدما استمر نحو عامين.

وأحدثت الحرب انقساماً في البلاد بحيث بات الجيش يسيطر على الشمال والشرق واستعاد مؤخراً مساحات كبيرة من الخرطوم ووسط السودان، بينما تسيطر قوات الدعم على معظم إقليم دارفور (غرب) وأجزاء من الجنوب.

ويدور نزاع منذ نيسان/ أبريل 2023 في السودان بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات آلاف القتلى ودفعت أكثر من 12 مليون شخص للنزوح وأدت إلى أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.