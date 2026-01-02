السودان.. مقتل مستشار قائد قوات الدعم السريع بضربة جوية

شفق نيوز- الخرطوم

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، يوم الجمعة، مقتل المستشار حامد علي أبو بكر و5 من مرافقيه في هجوم نفذه الجيش في إقليم دارفور.

وذكرت القوات، أن الغارة نفّذتها طائرة مسيّرة استهدفت اجتماعا لقيادات ميدانية قرب مدينة زالنجي، فيما توعدت قوات الدعم السريع بالرد على الهجوم.

وبحسب وسائل إعلام، فيعرف حامد علي أبو بكر بأنه قائد مجموعة السيف الباتر مجلس الصحوة الثوري بالدعم السريع، كذلك يعدّ مستشار قائد الدعم السريع للشؤون الأمنية بإقليم دارفور.