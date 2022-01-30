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السودان.. مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات الخرطوم

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-30T14:52:31+0000
السودان.. مقتل متظاهر برصاص قوات الأمن خلال احتجاجات الخرطوم

شفق نيوز / قُتل متظاهر سوداني برصاص قوات الأمن السودانية، يوم الأحد، وذلك خلال مشاركته في مسيرات مناهضة للسلطة العسكرية في السودان والتي انطلقت باسم "مليونية 30 يناير" في الخرطوم.

وذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان لها أن "قبل قليل ارتقت روح الشهيد، محمد يوسف إسماعيل، 27 سنة وذلك إثر إصابته في الصدر إصابة لم يتم تحديد طبيعتها بعد من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء مليونية 30 يناير بمواكب الخرطوم".

وأضافت اللجنة، أن "بمقتل هذا المتظاهر، يرتفع عدد القتلى منذ يوم الانقلاب الذي وقع في 25 تشرين الأول/أكتوبر إلى 79 شهيدا".

وكانت لجنة أطباء السودان المركزية قد أعلنت، يوم الخميس الماضي، مقتل متظاهر بالرصاص في العاصمة الخرطوم خلال مشاركته في تظاهرات معارضة للسلطات.

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