السودان.. مصرع 5 عمال و25 ما زالوا تحت الأنقاض بانهيار منجم ذهب

أعلنت شبكة أطباء السودان، يوم الأربعاء، عن مصرع خمسة عمال وما زال 25 آخرين عالقون تحت الأنقاض بانهيار منجم ذهب شرقي البلاد.

وقالت الشبكة في بيان إن عمليات الإنقاذ جارية لانتشال 25 عاملاً ما يزالون تحت الأنقاض إثر انهيار منجم للتنقيب العشوائي عن الذهب في شرقي السودان.

وبينت أن الحادثة وقعت في منجم "كليتي" بمنطقة القنب والأوليب بولاية البحر الأحمر، وبحسب المعلومات الأولية فقد تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال خمسة جثامين، إلى جانب نقل عدد من المصابين إلى مدينة بورتسودان لتلقي العلاج.

وأضافت الشبكة: "ما تزال الجهود جارية لانتشال وإنقاذ أكثر من 25 شخصا عالقين داخل الآبار وعلى أعماق كبيرة، وسط نقص واضح في إمكانيات وآليات الإنقاذ والإسعاف".

وأكدت أن هذه الحادثة تعد الثانية من نوعها خلال أقل من أربعة أشهر حيث سبقتها حادثة انهيار منجم فكرون بمنطقة "أبو جبيهة"، في مؤشر خطير على استمرار التهاون في إجراءات السلامة من قبل السلطات المعنية والشركة السودانية للموارد المعدنية المشرفة على التعدين التقليدي".

وأشارت إلى أن "هذه الكارثة تمثل امتداداً لسلسلة طويلة من الحوادث المأساوية التي ظل يدفع ثمنها العمال نتيجة الإهمال وضعف الرقابة وغياب الاشتراطات الأساسية للسلامة".

وناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المختصة وحكومة ولاية البحر الأحمر بالتدخل العاجل لإنقاذ من تبقى من العالقين داخل المنجم وتسريع عمليات انتشال الجثامين، وتوفير الدعم الكامل لفرق الإنقاذ من آليات وكوادر بما يسهم في الحد من تفاقم الخسائر الإنسانية، مطالبة بوضع حد للتعدين غير المنظم في الآبار غير الآمنة والتي أصبحت مهدداً أساسياً لأرواح المعدنين.

يذكر أن السودان يعد من كبار منتجي الذهب في أفريقيا، لكن حوادث انهيار المناجم شائعة بسبب ضعف معايير السلامة.

وشهدت البلاد حوادث مماثلة خلال السنوات الأخيرة، من بينها انهيار في عام 2023 أدى إلى مقتل 14 عاملاً، وآخر في عام 2021 أسفر عن مقتل 38 شخصاً.