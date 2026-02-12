السودان.. مصرع وفقدان 21 شخصاً جراء انقلاب عبارة في نهر النيل

شفق نيوز- الخرطوم

أفادت وسائل إعلام عربية، يوم الخميس، بغرق 15 شخصاً جراء انقلاب عبارة كانت تقلهم في نهر النيل شمالي السودان.

ونقلت وسائل الإعلام عن شبكة "أطباء السودان" أن العبارة كان على متنها 27 شخصاً بينهم نساء وأطفال، وغرقت في ولاية نهر النيل الواقعة شمالي البلاد، وتم انتشال 15 جثة على الأقل.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص نجوا من الحادث فيما لا يزال السكان وفرق الإنقاذ يبحثون عن ستة ضحايا آخرين.

وحثت الشبكة السلطات على نشر فرق إنقاذ ومعدات متخصصة لتسريع جهود البحث.

يُذكر أن مثل هذه الكوارث المتعلقة بالعبارات المحملة فوق طاقتها شائعة في الممرات المائية في السودان.

وقد وقع حادث غرق مركب عام 2018 في ولاية نهر النيل عندما توقف محرك القارب في وسط النهر، مما أدى إلى مصرع 22 تلميذاً وامرأة.