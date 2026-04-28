السودان.. مجلس الأمن الدولي يدرج "دقلو" وآخرين على قائمة العقوبات

شفق نيوز- نيويورك

قرر مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، إدراج القوني حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع السودانية على قائمة العقوبات الأممية بالإضافة إلى أشخاص آخرين.

وذكرت لجنة العقوبات في مجلس الأمن أن "إدراج القوني حمدان دقلو على قائمة العقوبات لتورطه في أعمال أو سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في دارفور".

وأشارت إلى "إدراج أشخاص شاركوا بتجنيد عسكريين سابقين من كولومبيا للذهاب إلى السودان على قائمة العقوبات أيضاً".

وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص متسبباً بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، بحسب الأمم المتحدة.