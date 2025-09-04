السودان.. أكثر من 315 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد

شفق نيوز- الخرطوم

كشفت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة "يونيسف"، يوم الخميس، أن أكثر من 315 ألف طفل في السودان يعانون من سوء التغذية الحاد، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية الناتجة عن النزاع المستمر وانهيار الخدمات الأساسية.

وبحسب أحدث تقرير لـ"يونيسف" فإن سوء التغذية الحاد تجاوز عتبة الطوارئ في 80% من المناطق التي أجريت فيها مسوحات عن التغذية.

وأشارت المنظمة، إلى أن "38 مسحاً عن التغذية والوفيات أجريت بين كانون الثاني/ يناير وتموز/ يوليو 2025، أظهر أن أكثر من 60% من المناطق التي شملها المسح عن معدلات سوء التغذية الحاد تفوق العتبة الطارئة البالغة 15%".

وأوضحت أن 80% من مناطق دارفور التي أجريت فيها المسوحات تجاوزت فيها معدلات سوء التغذية الحاد عتبة الطوارئ، خاصة في شمال دارفور.

وأفاد التقرير، بأن المسوحات تشير إلى أن الأوضاع الغذائية والصحية تزداد سوءاً، حيث ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى 315454 طفلاً، بزيادة تصل إلى 48.4% خلال النصف الأول من العام 2025 مقارنة بالفترة نفسها عام 2024.

وبات قطاع كبير من السودانيين يعتمد على الإعانات التي تقدمها المنظمات بصورة متقطعة، بعد أن دمر النزاع المندلع منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 سبل العيش في الريف والحضر.

وذكرت "يونيسف" أن أزمة التعليم في السودان لا تزال حادة، حيث يوجد ما يقدر بـ 14 مليوناً من أصل 17 مليون طفل في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، خاصة في دارفور وكردفان.

وبينت أن 62% من خطة الاستجابة الخاصة بالمنظمة والبالغة مليار دولار لم تمول، حيث تحتاج إلى هذا المبلغ لتقديم مساعدات في مجال حماية الطفل والتعليم والصحة والتغذية والمياه والصرف الصحي والمساعدة النقدية.

وتخطط المنظمة لدعم 13.1 مليون شخص من بينهم 8.7 مليون طفل.

وذكر التقرير أن السودان يواجه أزمات متعددة ومتداخلة تشمل الصراع المسلح وتفشي الأوبئة وانعدام الأمن الغذائي والفيضانات واسعة النطاق.