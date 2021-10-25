السودان.. قوة عسكرية تعتقل 5 مسؤولين مدنيين وتعطل الإنترنت في الخرطوم

شفق نيوز/ اكد مسؤولون سودانيون اليوم الاثنين، إن القوات العسكرية اعتقلت ما لا يقل عن خمسة من كبار المسؤولين الحكوميين، وفقا لوكالة أسوشيتدبرس.

كما أفادت وسائل إعلام عربية بأن قوات عسكرية ألقت القبض على 4 وزراء بالحكومة، وعضو مدني في مجلس السيادة.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر من أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الانتقالية في السودان، في وقت مبكر الاثنين، أن قوات من الجيش اقتحمت منزل المستشار واعتقلته.

وأضافت الوكالة أن خدمات الإنترنت شهدت أعطال في العاصمة السودانية، الخرطوم.

وقطع متظاهرون، اليوم الاثنين، طرقا في بعض شوارع الخرطوم، وأشعلوا النار في إطارات، احتجاجا على اعتقال مسؤولين في السلطة التنفيذية، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ومنع الجيش السوداني الدخول والخروج من العاصمة الخرطوم. وأكد مراسل الحرة أن الجيش السوداني أغلق كوبري المك نمر الرئيسي في العاصمة الخرطوم، ومنع الدخول إلى العاصمة أو الخروج منها.

وأصيبت حركة المرور بالشلل في الخرطوم وسط انتشار للأجهزة الأمنية، وفقا لمراسل الحرة.

من جهته، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان عبر فيسبوك "الشعب السوداني وقواه الثورية" إلى الخروج للتظاهر في الشوارع.

وذكر في بيانه "تتوارد الأنباء عن تحرك عسكري يهدف للاستيلاء على السلطة، وهو ما يعني عودتنا للحلقة الشريرة من حكم التسلط والقمع والإرهاب، وتقويض ما انتزعه شعبنا عبر نضالاته وتضحياته في ثورة ديسمبر المجيدة".

وأضاف "نتوجه بندائنا لجماهير الشعب السوداني وقواه الثورية ولجان المقاومة في الأحياء بكل المدن والقرى والفرقان، للخروج للشوارع واحتلالها تماماً، والتجهيز لمقاومة أي انقلاب عسكري بغض النظر عن القوى التي تقف خلفه".