السودان.. قتلى باستهداف منزل وزير وتحذير عربي من "لاعب خارجي" مع وساطة افريقية

شفق نيوز/ كشف وزير المعادن السوداني، اليوم الاثنين، عن مقتل اثنين من افراد اسرته بقصف استهدف منزله في الخرطوم، عاصمة السودان، وفيما قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان، حذرت مصر من "استغلال خارجي" لأحداث السودان.

استهداف منزل وزير

وقال وزير المعادن السوداني محمد بشير نمو في منشور على موقع فيس بوك قبل دقائق " سقطت قذيفتين متتابعتين لمدفع آر بي جى في منزلي بمدينة الخرطوم بحري، مما أدى إلى مقتل اثنين من أفراد أسرتي و3 آخرون بينهم اثنان من الحراسات الشخصية أثناء تواجدهم بأحد غرف المنزل".

وأضاف نمو "بمناسبة هذه الحادثة أطلب صادقاً من قائدي الجيش والدعم السريع بضرورة وقف القتال فوراً ومعالجة الخلافات عن طريق الحوار، لأن أكبر خاسر من هذه الحرب هو المواطن السودانى".

وفد دولي رئاسي ثلاثي

من جانبها قرر قادة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، إيفاد رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي للتوسط في وقف إطلاق النار في السودان، وفيما وأعلن مكتب الرئيس الكيني ويليام روتو أن الهيئة الحكومية للتنمية قررت إرسال رؤساء كينيا وجنوب السودان وجيبوتي في أقرب وقت ممكن إلى السودان من أجل وضع حد للمعارك التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع صباح السبت، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى.

السكرتير التنفيذي لـ"إيغاد" ورقني قبيهو دعى للتضامن مع الشعب السوداني على وجه السرعة.

مصر تحذر وواشنطن بلا خطط

وأكدت وزارة الخارجية المصرية على ضرورة عدم استغلال أي "طرف خارجي" للتطورات الجارية في السودان للقيام بأعمال تؤجج من حدة الصراع أو تهدف للنيل من سلامة أراضيه.

وشددت الخارجية المصرية في بيان على أهمية الحفاظ على سلامة وأمن الجالية المصرية في السودان، مؤكدةً أن القاهرة "لن تألو جهداً في القيام بالجهود اللازمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة، من أجل نزع فتيل الأزمة الراهنة".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أبدى في اتصال هاتفي أجراه في وقت سابق من اليوم مع نظيره السوداني علي الصادق قلق بلاده البالغ من استمرار المواجهات المسلحة الحالية، لما تمثله من تهديد لأمن وسلامة الشعب السوداني واستقرار دولته.

وأكد شكري أن الموقف المصري سيظل دائماً يدافع عن وحدة وسلامة السودان، وعن مقدرات الشعب السوداني، وضرورة عدم تدخل أي طرف خارجي بأي شكل يؤجج من النزاع الجاري.

من جهتها قالت السفارة الأميركية في الخرطوم انه "لا توجد خطط لإجلاء المواطنين الأميركيين في الوقت الحاضر".

وقال البيان إن الوزيرين بحثا أيضاً أوضاع الجالية المصرية في السودان، وأهمية الحفاظ على أمن وسلامة جميع المصريين المتواجدين في السودان في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة.

بث التلفاز السوداني يتوقف

ونتيجة المعارك والصراع الدائرة انقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.

وذكر موظفون إعلاميون حكوميون رفضوا الإفصاح عن هويتهم أن السلطات قطعت إشارات البث بعد أن دخلت قوات الدعم السريع المبنى الرئيسي لإذاعة وتلفزيون السودان في أم درمان واستخدمت شبكات الإذاعة لبث مواد مؤيدة لها.

وأفاد مراسلون لرويترز في الخرطوم وعدة دول بوقف البث على القناة التلفزيونية الحكومية الرئيسية اليوم الأحد بعد ساعات من تكرار إذاعة مواد مسجلة.

كما انقطع البث عن محطات الإذاعة الحكومية.

صراع متفجر

وغداة اندلاع المعارك بين الجيش والدعم السريع، شنت القوات المسلحة السودانية ضربات جوية على معسكر لقوات الدعم السريع بالقرب من العاصمة في محاولة لاستعادة السيطرة على البلاد، وذلك بعدما تسبب صراع الطرفين على السلطة في نشوب اشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات من العسكريين و56 مدنياً على الأقل.

الاشتباكات التي اندلعت، يوم السبت، هي الأولى بين وحدات الجيش التي تدين بالولاء لرئيس مجلس السيادة وقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019.