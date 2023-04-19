السودان.. خطة امريكية طارئة لإجلاء رعاياها وخوف اسرائيلي من تأثير الصراع على اتفاق "السلام"

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، يوم الأربعاء، إن بلاده تعمل على خطة طارئة لإجلاء رعاياها من السودان، وذلك بعد ايام من اندلاع الاشتباكات المسلحة العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ونقلت مجلة فورين بوليسي عن المسؤول الأمريكي قوله، إن "واشنطن تعمل على خطة طارئة لإجلاء رعاياها ولم تنفذها بسبب المعارك وإغلاق المطار".

في السياق، أعرب مسؤولون اسرائيليون عن "قلقهم من أن القتال في السودان سينهي احتمالات اتفاق سلام بين إسرائيل والسودان".

ونقلت أكسيوس نقلاً عن المسؤولين الإسرائيليين قولهم، إن "البيت الأبيض والخارجية الأمريكية حثا إسرائيل على الضغط على أطراف النزاع بالسودان".

ويدور منذ ايام صراعاً مسلحاً في السودان بين الجيش برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيته المئات بين القتلى والجرحى.