السودان.. العفو الدولية توثق حالات اغتصاب جماعي ارتكبها "الدعم السريع"

شفق نيوز/ اتهمت منظمة العفو الدولية، يوم الخميس، قوات الدعم السريع باللجوء للعنف الجنسي موثقة حالات استعباد جنسي واغتصاب جماعي خلال الحرب في السودان.

وأفاد تقرير جديد للمنظمة أن قوات الدعم السريع نفذت اعتداءات جنسية واسعة النطاق ضد النساء والفتيات على مدار عامين من الحرب الأهلية السودانية، بهدف إذلال الضحايا، تعزيز السيطرة، وتهجير السكان في مناطق متفرقة من البلاد.

"اعتداءات مروعة"

وقال مدير برنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، ديبروز موتشينا، إن "اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة ومنحطة أخلاقيا، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن".

ويتضمن التقرير، المؤلف من ثلاثين صفحة بعنوان "لقد اغتصبونا جميعا"، روايات لثلاثين ضحية، بعضهن قاصرات، وأفراد من أسر الضحايا.

ووقعت أعمال العنف هذه بين نيسان/أبريل 2023 وتشرين الأول/أكتوبر 2024 في أربع ولايات سودانية، خاصة في مناطق دارفور والخرطوم والجزيرة، بحسب منظمة العفو.

ومنذ نيسان/أبريل 2023، يشهد السودان حربا أهلية بين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

وأسفر النزاع عن عشرات الآلاف من القتلى، وأجبر 12 مليون شخص على النزوح، وأغرق البلاد في أزمة إنسانية خطيرة، وفقا للأمم المتحدة.

واتُهم طرفا النزاع بارتكاب جرائم حرب، وتواصل الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية التنديد باستخدام الاغتصاب كسلاح حرب.

"شهادات مروعة من الضحايا"

ومن بين الحالات التي وثقها التقرير، سجلت منظمة العفو حالتين لامرأتين تعرضتا للاستعباد الجنسي بعد احتجازهما في الخرطوم و"اغتصابهما بشكل يومي" على مدى أسابيع عدة.

وروت ناجية (34 عاما) من حي جبرة جنوب الخرطوم، اختطفها مقاتلون من الدعم السريع في 15 أيار/مايو 2023، أنها احتُجزت لمدة شهر و"تعرضت للاغتصاب بشكل شبه يومي".

وقالت: "أفرجوا عني بعد ثلاثين يوما عندما أصبحت مريضة جدا".

واحتُجزت ضحية أخرى (27 عاما) لأيام داخل متجر قرب نقطة عسكرية، بعد اعتقالها وفصلها عن زوجها بالقوة.

وقال الزوج: "كنت أسمع صراخ زوجتي بينما كانوا يغتصبونها كل يوم، وكنت عاجزا تمامًا عن مساعدتها".

"الاغتصاب كسلاح للانتقام"

ونقلت منظمة العفو عن عدة ضحايا أن مقاتلين يرتدون زي الدعم السريع اغتصبوهن للاشتباه في تأييدهن للجيش السوداني.

وأفادت طواقم طبية متخصصة بأن مقاتلي الدعم السريع كانوا يغتصبون النساء في حال عجزوا عن إنقاذ الجنود الجرحى.

"عنف جنسي"

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أشارت بعثة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة في السودان إلى تصاعد العنف الجنسي، من "عمليات اغتصاب واستغلال جنسي وخطف لأغراض جنسية، فضلا عن مزاعم بحدوث زيجات قسرية واتجار بالبشر".

ووصفت قوات الدعم السريع ما توصلت إليه بعثة التحقيق بأنه "دعاية على منصات التواصل الاجتماعي".