السودان.. الشرطة تستخدم الغاز لفض مسيرات حاشدة

شفق نيوز / أطلقت قوات الشرطة السودانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاجات حاشدة انطلقت، يوم الأحد، في أكثر من 30 مدينة للمطالبة بالحكم المدني وتحقيق العدالة.

وجاءت مسيرات الأحد، بعد يوم واحد من مسيرة داعمة للجيش، ورافضة لتسوية محتملة تمنح السلطة للمدنيين، سيّرتها مجموعات متحالفة مع "تنظيم الإخوان".

وأغلقت السلطات معظم الجسور الرئيسة الرابطة بين مدن العاصمة الثلاثة (الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري)، وكثفت من انتشارها ووضعت حواجز أسمنتية في الشوارع الرئيسة المؤدية إلى القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش في وسط الخرطوم.

وتزامنت الاحتجاجات الجديدة مع مرور عام على الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين.